Иран започна да "засява облаци" заради тежката суша

Снимка Пиксабей

Властите в Иран са започнали да разпръскват химикали в облаците, за да предизвикат дъжд, в опит да се справят с най-тежката суша в страната от десетилетия. Това предадоха световните агенции, като се позоваха на официалната иранска информационна агенция IRNA, цитирани от Дунав мост.

Процесът, известен като "засяване на облаци", е стартирал тази събота над басейна на езерото Урмия. Това е най-голямото езеро в Иран, но към момента е почти напълно пресъхнало, оставяйки след себе си огромно солено поле. От IRNA съобщават, че операции ще се проведат и в регионите на Източен и Западен Азербайджан.

Валежите в страната са на рекордно ниски нива, а язовирите са почти празни. Миналата седмица президентът Масуд Пезешкиян предупреди, че ако скоро не падне достатъчно дъжд, е възможно да се наложи евакуация на жители, дори и от столицата.

Най-сухата есен от 50 години

Според данните на иранската метеорологична служба, цитирани от IRNA, валежите тази година са намалели с около 89% спрямо дългосрочната средна стойност. "В момента преживяваме най-сухата есен от 50 години насам", допълниха метеоролозите.

Ахмад Вазифе, ръководител на Националния център за климат и управление на сушата, заяви, че водоемите в Техеран, Източен и Западен Азербайджан и Маркази са в "тревожно състояние", като нивата на водата в тях са спаднали до едноцифрени проценти.

Властите обмислят и въвеждането на санкции за домакинства и бизнеси, които превишават потреблението си на вода.

Молитви за дъжд

Техниката за "засяване на облаци" съществува от десетилетия и се използва активно от Обединените арабски емирства за справяне с недостига на вода. Тя се състои в инжектиране на химически соли, като сребърен или калиев йодид, в облаците чрез самолети или наземни генератори. Това улеснява кондензацията на водната пара и нейното превръщане в дъжд.

Сериозността на ситуацията в Иран накара стотици хора да се съберат в джамия в Техеран в петък, за да се молят за дъжд.

Ирански метеоролози съобщиха, че в събота в западните и северозападните части на страната е паднал дъжд, като видеокадри показаха и първия за годината сняг в ски курорт, намиращ се северно от Техеран.

