Снимка Пиксабей

Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната телевизия, цитирани от Нова ТВ.

Властите определиха борбата срещу това, което те наричат „безредици“, като „иранска национална съпротивителна битка срещу Америка и ционисткия режим“. Те използваха термина на ръководството за Израел, който Ислямската република не признава.

Президентът Масуд Пезешкиан призова гражданите да се включат в „национален марш на съпротивата“ — поредица от митинги в цялата страна, планирани за 12 януари. Целта е да бъде осъдено насилието, което правителството определи като извършено от „градски терористични престъпници“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!