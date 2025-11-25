Искат нова седморна експертиза по делото за смъртта на Деница и Батуан

Кадър КИС 13

Защитата на подсъдимите за тежката катастрофа в местността "Сръбчето" поиска назначаването на нова седморна автотехническа експертиза. Искането бе направени днес по време на заседание на Апелативния съд във Велико Търново, където се разглежда обжалването на присъдите за инцидента, отнел живота на двама младежи през 2020 година, предава КИС 13.

Опит за оневиняване

Делото е образувано след жалби на страните срещу решението на Окръжен съд – Русе, с което двамата обвиняеми бяха признати за виновни. Водачът на лекия автомобил Сезен Големанска получи присъда от 6 години лишаване от свобода, а шофьорът на товарния камион Николай Стоянов бе осъден на 7 години затвор.

В съдебната зала днес адвокатите на обвиняемите настояха за преразглеждане на съществуващата автотехническа експертиза и назначаването на нова, разширена такава. Целта на защитата е чрез новите технически данни да се постигне оневиняване на подсудимите или намаляване на техните наказания.

Реакция на близките

Роднините на загиналите младежи – Деница и Батуан от град Сливо поле, изразиха силно възмущение от поредното забавяне на процеса. Те определят наложените наказания на първа инстанция като несправедливо леки и настояват за по-строги присъди.

"Това е подигравка с всички потърпевши", заяви Соня, сестра на загиналата Деница, коментирайки искането за нова експертиза пред КИС 13.

Какво предстои

Съдът реши, че преди да се произнесе по искането за нова експертиза, трябва да бъдат изслушани вещите лица, изготвили настоящото техническо заключение. Следващото заседание по казуса е насрочено за края на януари 2025 година.

Припомняме, че трагичният инцидент стана в края на януари 2020 година на пътя Русе - Силистра. Тогава при сблъсък между лек автомобил и камион загинаха на място 17-годишната Деница и 18-годишният Батуан, а други двама пътници бяха ранени.

