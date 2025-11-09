Иван Михайлов: Вместо да подобрим средата, този бюджет ще бъде голям удар върху бизнеса

Снимка Пиксабей

Евтиният ток за бизнеса, подкрепата на държавата, осигури запазване на работните места и благоденствие за гражданите. В никакъв случай не можем да кажем, че е подаяние, заяви в интервю пред БНР Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България.

"В България цената е една от най-високите в Европа и микса дава висока цена и това се отразява на себестойността на услугите и стоките, които се произвеждат. Не вбива да се говори така, правителството е имало решение да подкрепи бизнеса, но не е правилният начин, по който трябва да се комуникира този жест"Ѝ, коментира той в предаването "Неделя 150".

И е категоричен: "Бизнесът върна жеста с платените данъци и дейността, която е запазил."

Михайлов коментира и посланията, отправени към бизнеса на завършилата дългосрочна визионерска конференция за бизнес климата в България до 2050 година.

"Американската търговска камара е направила доста за бизнес климата в България, да стане по-добър и да дадем перспектива за следващите 15 - 20 години поне до 2050 г.", напомни той, въпреки че "времената са различни и бизнесът скъси дистанцията, колко напред да се гледа – една, две години."

Според Михайлов все още сме в преходен период и големият въпрос е, колко дълго ще продължи?

