Иван от „Игри на волята”: Не сме приятели с Пекин и останалите

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

„Каквото е станало в „Игри на волята”, не съм го прехвърлил в реалния живот”, това каза по Нова телевизия отпадналият от формата Иван. Той за породен път заяви, че не се е крил „зад полата на мама Пекин”, както го обвиняваха останалите в зеленото племе, а всичко е било стратегия.

След „Игрите” не сме приятели с другите участници, призна Иван. Той каза също, че въпреки всичко участието в предаването е сбъдната мечта за него. „Четири пъти ме отхвърляха и всеки път ставах по-силен”, коментира бившия „лечител”.

Иван сподели, че сега се подготвя за състезания по кросфит. За възможността жена да спечели „Игри на волята” той заяви, че тя съществува, само ако силите се изравняват с тежки жилетки.

Иван посъветва бъдещите участници в предаването да тренират гладуване, което той не е направил. По негови думи, че след 48 часа без храна, човек започва да се чувства изненадващо добре.

