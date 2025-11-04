Ивайла Бакалова: Не го разбирам пазаруването по Коледа

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Мис България 2001 Ивайла Бакалова се изказа отрицателно за шопинг истерията, която се разиграва преди Коледа. „Не го разбирам коледното пазаруване. Хората, които се обичат, си правят подаръци през цялата година, а не само на Коледа”, каза тя в „Преди обед” по bTV.

Бакалова допълни, че особено се възмущава от разхищението на храна около празниците и факта, че много от нея се изхвърля.

Камен Алипиев, който партнира на Бакалова като коментатор в предаването, също се обяви срещу прекаляването с коледните покупки. Той коментира, че в един момент пазаруването се превръща в истерия. „Правиш неща, които изобщо нямат нищо общо с Коледа”, обясни Кедъра.

Водещата Оля Малинова пък се възползва от споменаването на най-големия празник в годината за да призове зрителите да пият и купуват български вина. „Българските вина са по-добри от всякога”, подчерта тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!