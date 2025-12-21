Изгоряла жп спирка в Асеновци чака ремонт от пет месеца

Снимка ФБ

Железопътната спирка в село Асеновци, община Левски, област Плевен, остава в пълна разруха пет месеца след пожар, който унищожи покривната ѝ конструкция. Въпреки че сградата е построена още по царско време и е част от активната жп линия Левски – Троян, нито Националната компания "Железопътна инфраструктура", нито Община Левски са предприели действия за възстановяването ѝ, пише Дунав мост.

Пожарът е избухнал на 8 юли тази година в 16:46 часа, според информация на регионалните медии. Силен вятър е запалил искра от електрически проводник, което е причинило запалване на сухи треви около спирката. Пламъците бързо са се разгърнали и са унищожили 60 квадратни метра покривна конструкция, като са опушили и стените на сградата. Два екипа на районната пожарна служба в Левски са ликвидирали огъня, но оттогава обектът е изоставен.

Историческа стойност без значение за властите

Според местните жители спирката е била редовно поддържана и почиствана преди инцидента. Предлагала е закрито място за чакащите пътници, оборудвано с разписание и пейки. Построена е още по време на Третото българско царство, което ѝ придава значителна културно-историческа стойност. Въпреки това нито един от отговорните не се е обадил на селото след пожара.

Спирката обслужва жителите на Асеновци при пътуванията им към Левски, Троян и междинните гари. Тъй като селото се намира на около 3-4 километра от град Левски, железопътният транспорт е важна връзка, особено за хора без личен автомобил или за ученици и пенсионери.

НКЖИ отговаря за поддръжката

Според Закона за железопътния транспорт и правилата за техническа експлоатация, ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" е отговорна за всички сгради и съоръжения на железопътните гари и спирки. Компанията е длъжна да извършва дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура - държавна собственост.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!