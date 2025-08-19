Изхвърлиха творби на Ботев, Вазов и Йовков от учебната програма

Снимка Pixabay

Едни от най-значимите произведения на българската литература вече не фигурират в учебната програма за основно и средно образование. Това показва проверка на вестник „България Днес“, направена по-малко от месец преди началото на новата учебна година, пише Дунав мост.

Съпоставка между учебниците по литература за шести клас от 1989 година и тези, одобрени за учебната 2024/2025 година, разкрива значителни разминавания. Особено осезаемо е отсъствието на редица патриотични произведения, които в миналото са били основна част от учебното съдържание.

Сред заглавията, които вече не се изучават, са „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“, „България“, „Крали Марко освобождава три синджира роби“ и „Той не умира“ от Иван Вазов. Не се откриват и ключови творби на Христо Ботев като „Примери от турското правосъдие“. От програмата са отпаднали и произведения на Алеко Константинов - „Моята изповед“ и „Какво? Швейцария ли“, както и „Нане Стоичковата върба“ на Елин Пелин.

Промените не засягат само литературните произведения, но и народното творчество. Според информацията от „България Днес“, редица фолклорни песни като „Ситен дъжд вали като маргарит“, „Ильо войвода“, „Бояна войвода“, „Два са бора ред поредом расли“ и „Цар Иван Шишман“ вече не са включени в програмата.

Пропуски се откриват и в представянето на Йордан Йовков, чийто разкази „Българка“ и „По-малката сестра“ липсват в учебника за шести клас, както и от цялата образователна програма. Същата съдба споделят и творби на поети като Блага Димитрова, Елисавета Багряна, Асен Разцветников, Николай Лилиев, Пеньо Пенев, Веселин Ханчев и Павел Матев.

