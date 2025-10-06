Излагация! БТВ бедни, не могат да си платят абонамента за „Уолстрийт джърнъл”

кадър bTV

Интересен диалог се получи между Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и водещата на „Лице в лице” по bTV Цветанка Ризова. По време на гостуването в предаването, той жегна журналистката, че нито една национална телевизия не е включила в новините си данните на Уолстрийт джърнъл”, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е предложил на сина на президента на САЩ Доналд Тръмп-младши сделка за „Нефтохим” и „Турски поток”, както и е преговарял изваждането на Делян Пеевски от списъка за санкции „Магнитски”.

Ризова заяви, че искала да види оригинала на статията, но „Уолстрийт джърнъл” бил с абонамент и затова не успяла.

„Спокойно, ще ви пратя pdf-а”, отвърна с усмивка Мирчев.

За зрителите остана да се чудят, толкова ли е скъп абонамента за американското издание или пък Ризова и bTV са толкова бедни, че не могат да го платят. Второто би било смехотворно.

