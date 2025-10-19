реклама

Израел започна нова атака срещу Газа, позовавайки се на нарушения на прекратяването на огъня

19.10.2025 / 13:45 1

Кадър Нова ТВ

Израелски въздушни удари поразиха Рафах в южната част на Газа, съобщават израелски и регионални медии, тъй като сблъсъците между израелските сили и "Хамас" избухнаха въпреки крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, съобщава "Гардиън", цитирани от Нова ТВ.

Израелският обществен радио-телевизионен оператор Кан заяви, че военновъздушните сили нанасят удари по цели в Рафах, докато други медии съобщават за атаки на други места в южната част на Газа и в град Джабалия в северната част на територията. Израелската телевизионна мрежа Канал 12 съобщи, че премиерът Бенямин Нетаняху е провел телефонен разговор с министъра на отбраната Израел Кац и висши армейски служители, докато ситуацията се е развивала.

Според The ​​Times of Israel „терористи в ивицата Газа са предприели атака срещу израелските сили в Рафах“, което е довело до ударите. Израелски военен служител заяви пред "Ройтерс", че "Хамас" е извършил множество атаки срещу израелските сили отвъд така наречената „жълта линия“, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

Нито "Хамас", нито Армията на Израел са коментирали атаките.

 

 

kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 520204 | Одобрение: 96359
Нали мир, това, онова.....Май Нетаняху се е събудил пак отвит....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

