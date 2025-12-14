Израелският президент за стрелбата в Сидни: Много жестока атака срещу евреи

Снимка Пиксабей

Жертвите на стрелбата на плажа Бонди близо до австралийския град Сидни са 9 души, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс.

Двама стрелци откриха огън в един от най-големите туристически обекти в най-големия град на Австралия.

Ранени са много хора, поне 11 души са били откарани в различни болници.

Един от предполагаемите стрелци е бил убит, а вторият е в критично състояние, съобщиха властите, цитирани от БНР.

На кадри се виждат хора, бягащи от плажа Бонди, който привлича голям брой сърфисти, плувци и туристи, особено през почивните дни. На този плаж е било планирано да се проведе тържество по повод еврейския празник Ханука.

Президентът на Израел Ицхак Херцог осъди нападението като "жестока атака срещу евреи", но австралийските власти досега не са коментирали възможна връзка с антисемитизъм.

Израелският президент заяви, че стрелбата на плажа в Сидни е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предава ДПА.

"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията на президента Херцог.

"Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчертава Херцог. Той заявява, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.

