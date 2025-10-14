Изтичането на метан във водите на Антарктида може да е свързано със затоплящия се климат

Снимка Пиксабей

Изтичането на метан във водите на Антарктида се увеличава бързо, което буди тревоги, свързани с този източник на парникови газове, съобщи Синхуа, като цитира учени.

Метанът е парников газ, който задържа 80 пъти повече топлина от въглеродния диоксид в продължение на две десетилетия. Експерти изследват как тези източници на метан може да са свързани със затоплящия се климат, се казва в в публикация в Earth Sciences New Zealand, цитирана от Синхуа и Нова ТВ.

Учените са открили над 40 зони, в които се наблюдава изтичане на метан и са се образували наскоро в плитките води на морето Рос, което показва фундаментална промяна в регионалното отделяне на метан около Антарктида. „Изтичащият метан и други химикали се разтварят във водата, като често това е съпроводено с потоци от мехурчета, достигащи чак до повърхността“, посочва изследователят Сара Сийбрук. „Първият такъв случай беше открит случайно през 2012 г. и оттогава те се появяват със забележителна скорост“, пояснява тя.

С помощта на водолази и дистанционно управлявани превозни средства, с които търси нови изтичания на метан под леда, изследователският екип, воден от Сийбрук, проучва обекти на дълбочина между 5 и 240 метра под морското равнище. На нос Еванс, от западната страна на остров Рос в Антарктида, където преди е било документирано еднократно изтичане на газ, сега учените откриват десетки нови.

„Ако тези изтичания продължат да се появяват в районите, в които работим, това наистина повдига въпроса как може да изглежда плитката крайбрежна антарктическа зона след 5 или 10 години. Тази система се променя бързо пред очите ни от година на година“, каза още Сийбрук, цитирана от Синхуа.

