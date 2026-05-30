Иззеха над 12 000 фалшиви маркови стоки от склад на 71-годишен мъж край Поморие

Снимка ОДМВР - Бургас

Служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас иззеха 12 307 артикула, носещи обозначения на защитени търговски марки, при специализирана полицейска операция край Поморие.

Стоките са открити в складово помещение, разположено на околовръстния път на града срещу Винпром „Черноморско злато“. По данни на полицията обектът е стопанисван от 71-годишен мъж от Пловдив, пише Блиц.

При проверката са намерени големи количества тениски, спортни екипи, чехли, плажни кърпи, раници и други изделия, съхранявани в чували. Част от тях са били обозначени със знаци на популярни световни марки като NIKE, PRADA, GUESS, BOSS и други.

От ОДМВР – Бургас съобщават, че извършените действия са установили по безспорен начин данни за престъпление против интелектуалната собственост. Според първоначалната информация артикулите са били предназначени за търговска реализация, без притежателите на марките да са предоставили необходимите права за използването им.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като предстои да бъде установен произходът на иззетите стоки и евентуалната им връзка с разпространителска мрежа в региона.

