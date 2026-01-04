Иззеха над 600 бутилки с райски газ от гаражи в Пазарджик

Снимка МВР

Специализирана полицейска операция в Пазарджик разкри нелегално депо за съхранение и разпространение на диазотен оксид, по-известен като "райски газ". Служителите на реда конфискуваха внушителното количество от 610 флакона при проверки на два гаража в града.

Акцията е реализирана след оперативна работа на сектор "Криминална полиция" към Районно управление – Пазарджик, съвместно с екипи на "Патрулно-постова дейност". Ударът срещу разпространителите идва на фона на засилен натиск срещу употребата на опасната субстанция в страната, пише Дунав мост.

При претърсването на първия адрес униформените са открили 210 флакона с различна вместимост. Последвалата проверка във втори гараж е довела до изземването на още 400 броя. Съхранението на подобни количества газ под налягане в неприспособени за целта гаражни клетки, често намиращи се в жилищни зони, създава и допълнителен риск за безопасността на гражданите, извън самата употреба на веществото.

Познати на полицията

В хода на операцията са задържани двама мъже. Според официалната информация от ОДМВР – Пазарджик, лицата не са случайни – за тях има данни, че и в миналото са се занимавали с подобна нерегламентирана дейност. Това повдига въпроса за ефективността на наказателните мерки срещу рецидивистите в този доходоносен сив сектор.

По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата за предприемане на последващи действия.

Хронология на акциите

Случаят в Пазарджик не е инцидентен. Той следва серия от акции на МВР срещу разпространението на райски газ. Само преди седмици, на 19 декември, полицията във Видин също иззе количества флакони и задържа местен жител. Тенденцията показва, че въпреки забраните, пазарът продължава да функционира активно, като дилърите преминават към по-скрити форми на съхранение и дистрибуция.

