Кадър от „Диви и красиви” разсмя мрежата

Любовното риалити на Нова телевизия „Диви и красиви” упорито краде елементи от друга продукция - „Игри на волята”. В последния епизод имаше надпревара по воден баскетбол, която доста напомняше „водните битки” в „Игрите”, отбелязаха зрители.

Мъжете носеха на раменете дамите си в басейна, а последните се оказаха доста бойни и на моменти яко се бориха за топката.

Ситуацията обаче придоби обрат, след като кадри от играта бяха публикувани на страницата на „Диви и красиви” във Фейсбук. На една от снимките изглежда така, че на една от участничките ѝ липсва поне един крак.

Това стана повод за поредица иронични коментари.

Очевидно съвременният зрител има високи изисквания към всякакви снимки и видеа, които се публикуват. Подобни кадри с дефект се смятат да недопустими. Това всъщност е поредната критика към екипа на „Диви и красиви”, които са обвинявани от зрители, че не се стараят достатъчно, за да изглежда шоуто възможно най-добре. Друга основна критика към риалитито е, че няма субтитри, когато участниците шепнат или говорят неясно.

