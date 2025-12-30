Кадастърът стартира нова система за онлайн записване на часове във Варна, Бургас, София и Пловдив

Кадър АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) стартира нова система за онлайн записване на часове в най-големите служби в страната, което ще улесни гражданите да избират удобен ден и час за услуга и получат по-организирано и предвидимо обслужване. Мярката е в посока ограничаване на опашките и спестяване на време както за гражданите и бизнеса, така и за администрацията. Това е поредната стъпка в посока по-добрата организация на работата на Агенцията и съответно по-доброто обслужване на гражданите и бизнеса. Новата възможност вече функционира в София област, Пловдив, Варна и Бургас.



Агенцията отчита значителен напредък в дигитализацията и модернизацията на услугите през 2025 г. Институцията реализира рекорден обем обработени услуги, разшири електронното обслужване и въведе ключови законодателни и технологични промени. През 2025 г. АГКК е обработила 830 000 услуги, включително 311 000 изменения в кадастралния регистър и 46 000 проекта за изменение на кадастралната карта. Ускоряването на работата е резултат от автоматизация, вътрешен контрол и по-добра организация, което доведе до значително намаляване на забавянията. Надграждането на КАИС и въвеждането на сигурна електронна идентификация с КЕП позволиха разширяване на електронните услуги и намаляване на необходимостта от посещение на гише. Все повече граждани и бизнеси получават документи и резултати изцяло онлайн.



АГКК стартира и процес за пълен достъп в реално време до Имотния регистър, което ще подобри проверките на актове за собственост и ще ускори обработката на преписките. Приетите през октомври изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър утвърждават електронния документ като основен инструмент, ограничават хартиения документооборот и намаляват административната тежест за гражданите и бизнеса.



АГКК участва активно в мерките за превенция на имотни измами и затвърди международното си присъствие с фокус върху дигиталната трансформация и интеграцията на кадастрални системи.

