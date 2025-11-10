Как да различим грип от настинка?

Снимка Пиксабей

Есенно-зимният сезон носи неизбежно увеличение на респираторните заболявания. Грипът и настинката са сред най-честите причини за посещение при лекар, но въпреки сходните симптоми, това са различни вирусни инфекции, които изискват различен подход.

Ключови различия в симптомите

Най-важната разлика между грипа и настинката е начинът на появяване на симптомите. Грипът се проявява внезапно - човекът може да бъде здрав сутринта и да има висока температура следобед. Първите признаци са рязко повишаване на температурата над 38,5 градуса, интензивни мускулни и ставни болки, силно главоболие и изтощение.

Настинката, от своя страна, започва постепенно. Ранните признаци включват леко дращене в гърлото, запушен нос и кихане. Температурата рядко надвишава 38 градуса, а мускулните болки са необичайни, пише Дунав мост.

Какво причинява заболяванията

Грипът се причинява от специфични грипни вируси тип А, В и С, които непрекъснато се променят. Това обяснява защо хората могат да боледуват от грип многократно - антителата срещу миналогодишния щам не защитават срещу новия вариант на вируса.

Настинките се причиняват от около 200 различни вида вируси, като най-разпространени са риновирусите. Те засягат предимно горните дихателни пътища - нос, гърло и синуси.

Как се разпространяват

И двете заболявания се предават по въздушно-капков път. Когато болен човек говори, кихне или кашля, той отделя малки капчици, които съдържат вируси. Заразяването може да стане и чрез докосване на повърхност, на която има вируси, последвано от допир до носа или устата.

Грипът е по-силно заразен от настинката. Един болен от грип, който кашля силно, може да отдели до 800 хиляди вирусни частици в пространството около себе си.

Продължителност и усложнения

Настинката обикновено продължава една до две седмици и рядко причинява усложнения. Повечето симптоми остават ограничени в горните дихателни пътища.

Грипът продължава седмица до две, но усещането за слабост и умора може да остане седмици след изчезването на другите симптоми. При грипа има риск от сериозни усложнения като пневмония, особено при деца, възрастни хора и хора с хронични заболявания.

Лечение и превенция

Антибиотиците не помагат нито при грип, нито при настинка, защото и двете са вирусни инфекции. Лечението е симптоматично - понижаване на температурата, облекчаване на болката, прием на достатъчно течности и почивка.

При грипа съществуват антивирусни медикаменти, които са ефективни само ако се приемат в първите 24-48 часа от появата на симптомите. За разлика от настинката, срещу грипа има ваксина, която трябва да се поставя всяка година преди началото на грипния сезон.

Редовното миене на ръцете, избягването на допир до лицето и носенето на маски в затворени обществени места са ефективни мерки за предпазване от и двете заболявания.

Кога да потърсите лекар

При настинка рядко е необходима лекарска консултация, освен ако симптомите продължават повече от две седмици или се влошават. При грип обаче е важно да се обърнете към лекар, особено ако сте от рискова група - малки деца, бременни жени, възрастни хора или хора с хронични заболявания.

Високата температура над 39 градуса, затруднено дишане, силни болки в гърдите или продължителна кашлица с кръв са сигнали за спешна медицинска помощ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!