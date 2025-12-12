Калоян от „Ергенът” се готви за изборите

кадър YouTube/„Надкаст”

редактор Веселин Златков

Калоян от „Ергенът: Любов в рая” има амбиция да влезе в политиката. Това разкри самият той в разговор с Неделчо и Туджаров в „Надкаст”, като намерението му явно е сериозно.

Половинката на Габи в риалитито, който вече е с друга жена, обясни, че след като е изгледал сезона, е открил в себе си недостатък, който преди това е бил посочван от семейството му и приятелите му.

Калоян открил, че доста мънка и като цяло не говори ясно, което веднага решил да промени. Високият „ерген” в момента взема уроци по правоговор при специалист.

„Гледам да надграждам. Имам амбиция за политика”, каза в прав текст Калоян. От думите му стана ясно, че смята да използва YouTube и други социални мрежи, за да отправи посланията си. При популярността му, нищо чудно да ги чуем в предстоящата кампания за извънредни парламентарни избори.

„Аз съм доста толерантен. Дали съм бил пасивен? Ако нещо ме възпали, ще го покажа, но иначе не искам да се занимавм с тъпотии и да превъзпитавам някого”, коментира Калоян държанието си в „Ергенът: Любов в рая”.

