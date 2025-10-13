Канадски парк заплаши да умъртви 30 кита, ако не получи финансиране

Снимка Пиксабей

Канадски увеселителен парк заплашва да евтаназира 30 кита, ако правителството не го подпомогне финансово.

Природозащитници настояват канадските власти спешно да спасят живота на 30-те белуги, които са застрашени от евтаназия в резултат на кризата в бившия морски увеселителен парк "Marineland" в Ниагара Фолс, Онтарио, Канада. Паркът затвори през 2024 г. след години на скандали, съдебни дела и обвинения в нехуманно отношение към животните. Сега ръководството му заплашва да умъртви последните 30 белуги до вторник, ако федералното правителство не предостави извънредна финансова помощ, предава БНР.

Според собствениците, след като канадските власти отказаха да издадат разрешение за износ на китовете към китайски увеселителен парк, алтернативи вече няма.

"Сериозността на финансовата криза в "Marineland" не може да бъде подценявана. Всяко допълнително забавяне застрашава сигурността и благосъстоянието на китовете. В момента единствените ни варианти са да преместим белугите или да вземем опустошителното решение за евтаназия. Това ще е пряк резултат от решението на министъра", пише в писмо на компанията до министерството на рибарството.

Активисти обаче категорично оспорват тази позиция и настояват компанията да поеме отговорност за животните или да ги предаде на надежден собственик, вместо да изнудва правителството.

