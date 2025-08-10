Каравана изгоря в къмпинг "Каваци"

Снимка Pixabay

Пожар избухна днес по обед в района на къмпинг "Каваци", при който бяха унищожени каравана и прилежаща барака. По първоначална информация огънят е възникнал внезапно и се е разпространил бързо, пише Дунав мост.

На място са пристигнали екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са успели да овладеят пламъците. Към момента няма данни за пострадали хора.

В социалните мрежи бяха разпространени снимки, показващи обгорелите останки от караваната.

Припомняме, че за днешния ден е в сила предупреждение за екстремален риск от възникване на пожари в някои райони на страната. Властите призовават гражданите да бъдат особено внимателни при работа с открит огън и при изхвърляне на запалими отпадъци.

