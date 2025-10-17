Карлос Контрера, ВМРО: Сняг ще има, София ще е блокирана

кадър Нова телевизия

Столичният общински съветник от ВМРО Карлос Контрера обвини общинската администрация в София в лоша организация, която ще доведе не само до криза с боклука, но и със снегопочистването. „Няма никаква организация, задава се блокаж на столицата, защото договорите за снегопочистване изтичат пред декември”, това заяви той в интервю по Нова телевизия.

Според Контрера, проблемът с боклука е бил предизвестен още от май месец.

„Има сценарий, че има „лоша” и „добра” мафия в сметосъбирането, и кметът Терзиев ще подпише с „добрата” мафия”, обясни общинският съветник.

Той добави също, че общинската фирма за боклука в София трябва да има поне 40-50% дял в чистенето. Контрера обаче подчерта, че общината си остава „мащеха” за нея.

„Отидоха да помагат за боклука в „Люлин”, съставиха им акт за „Красна поляна”, че не са извозили някакви контейнери за втори път, за което нямат задължение”, разказа съветникът от ВМРО.

