Катастрофа затруднява движението при "Хаинбоаз"

Катастрофирал автомобил временно затруднява движението през прохода „Хаинбоаз“. Инцидентът е станал в участъка от пътя преди село Пчелиново.

По първоначална информация няма пострадали. Лекият автомобил, който е с плевенска регистрация, е препречил едната от пътните ленти.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията, които регулират движението и работят по освобождаването на пътното платно.

От органите на реда апелират шофьорите да преминават през района с повишено внимание и съобразена скорост.

