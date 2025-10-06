Кипър - с най-висок необлагаем доход в Европа

Снимка Пиксабей

Кипър е на първо място в Европа с най-висок необлагаем доход, показва проучване на парламента на страната, съобщиха от законодателния орган. С предложената от правителството данъчна реформа този размер дори се увеличава.



Проучването е част от консултациите по промените в данъчното законодателство в Кипър, които в момента са в ход. То е извършено от специализираната служба за изследвания към кипърския парламент със съдействието на Европейския център за парламентарни изследвания и документация /ECPRD/ и включва данни от 22 страни-членки на Европейския съюз, предава БНР.



Сред тях Кипър има най-висок размер на необлагаем годишен доход - до 19 500 евро. Предложенията на правителството за данъчна реформа предвиждат тази сума да се увеличи до 20 500 евро. С предоставяните данъчни облекчения в зависимост от състава и приходите на семействата необлагаемият доход за някои групи ще надхвърли 30 000 евро, според финансовото министерство.



Променят се и ставките за облагане на групите със средни и високи доходи.



Очаква се подготвените от правителството 6 законопроекта за данъчна реформа да бъдат представени на парламента през октомври. Въпреки напредването на сроковете, целта на правителството остава да приложи реформата от 1 януари догодина.

