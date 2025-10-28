Кипър с мерки срещу безводието на фона на ръста в туризма

Снимка Пиксабей

В Кипър започва изграждането на хотелски инсталации за обезсоляване на морска вода за справяне с недостига на вода през пиковия летен сезон. Правителството очаква възходящата тенденция в развитието на туризма да продължи и догодина, съобщава БНР.

Туризмът в Кипър ще завърши тази година с рекордни резултати за брой пристигания и приходи, което дава още по-голям оптимизъм за 2026 г., заяви заместник-министърът на туризма Костас Кумис.

Предизвикателствата през нея са свързани с разширяването на туристическите пазари и насърчаването на специални форми на туризъм.

Правителството се фокусира върху повишаване на качеството на предлагания туристически продукт, като с почти 15 млн. евро бъзвъзмездна помощ ще финансира догодина проекти за подобряване на туристическите дестинации и услуги на острова.

Целта е да се увеличи приносът на този сектор в икономиката на страната, който сега достига 14% от брутния вътрешен продукт.

11 големи хотели и хотелски вериги са подали заявления за инсталиране на своя територия на малки частни станции за обезсоляване на морска вода, съобщи още Костас Кумис. Правителството отпуска субсидия от 3 млн. евро за тази мярка за решаване на водния проблем в страната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!