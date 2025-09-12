Кирил Добрев: Що си с шапка, що си без шапка - оставка на министъра!

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Като политик няма да толерирам насилието, това заяви в „Лице в лице” по bTV зам.-председателят на парламентарната група на БСП-ОЛ Кирил Добрев. Той коментира, че случаят с побоя в Русе не може да е основание да се иска оставката на Даниел Митов от МВР.

„Когато има полицейско насилие - искаме оставката на министъра, когато пребият полицай, пак му искаме оставката. Става като „що си с шапка, що си без шапка”, коментира социалистът.

„Има арогантни младежи, човек, който е дръзнал да им направи забележка и един, който бере душа”, така описа Кирил Добрев случая в Русе.

Той също така заяви силна подкрепа за вицепрезидента Илияна Йотова като потенциален кандидат за държавен глава. Тя е знакова фитура в левицата, приета е в ЕС като бивш евродепутат и има контакти с либералната десница, обясни Добрев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!