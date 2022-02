Кирил Петков в Туитър: България осъжда решението на руския президент да признае Донецка и Луганска области за независими

снимка: Булфото

Румъния също осъди признаването на независимостта на ДНР и ЛНР

България осъжда решението на руския президент да признае Донецка и Луганска области за независими, написа премиерът Кирил Петков в Туитър. Подкрепяме териториалната цялост на Украйна, в нейните международно признати граници. Международното право трябва да бъде спазвано. В Европейският съюз ще продължим да говорим в един глас в негова защита, пише Петков, предава БНР.

I condemn the decision by the Russian President to recognise Donetsk&Luhansk as independent entities. We continue supporting the territorial integrity of 🇺🇦 within its international recognised borders. International law should be uphold. We,🇪🇺, will speak united in defending it.