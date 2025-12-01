Китайски завод превръща боклука в изкуство и електричество

Снимка Пиксабей

Докато повечето държави по света все още се борят с ефективното разделно събиране и извозване на битовите отпадъци, Китай демонстрира нагледно как изглежда бъдещето на тази индустрия. Вместо мрачна и миришеща индустриална зона, новият "Енергиен екопарк Наншан" в град Шенжен прилича повече на луксозен хотел или търговски център, който разполага със собствена художествена галерия, панорамно кафене и дори закрит плувен басейн.

Технология от бъдещето

Инженерното съоръжение, разположено в един от най-оживените квартали на мегаполиса, преобръща представата за екология и градска среда. Всеки ден в херметически затворените бункери на завода постъпват хиляди тонове смет, които се превръщат в ценен ресурс.

"Тук се справяме с боклука, произведен в област Наншан. Това е енергийно екологично място, а процесът превръща боклука в различни полезни неща", разказват служители на комплекса пред БНТ.

Технологията разчита на изгаряне в специални пещи при температура над 850 градуса по Целзий. Получената топлинна енергия задвижва турбини, които генерират електричество за града. Пречистването на отделените газове преминава през седемстепенна система за филтрация, което гарантира покриването на най-високите екологични стандарти. Благодарение на поддържаното отрицателно налягане в бункерите, в района около завода няма никаква неприятна миризма.

Архитектура и развлечения

Това, което прави "Екопарк Наншан" уникален в световен мащаб, е неговата достъпност и архитектурен замисъл. Комплексът е проектиран от водещи архитектурни бюра, като формата на сградите имитира природни елементи.

"Коминът е във форма на лилия, образователният център е като мида, а лекционната зала наподобява перли", описва дизайна БНТ.

Една от най-големите атракции е кафенето, разположено на върха на комина, което предлага панорамна гледка към града и океана. Посетителите могат да разгледат и специалната арт галерия, където стари отпадъци са трансформирани в произведения на изкуството.

Комплексът включва и планове за откриване на плувен басейн, който да използва генерираната топлина. Проектът има за цел да промени психологическата нагласа на гражданите към отпадъците, като превърне завода от място, което хората отбягват, в обществен актив и зона за релакс и обучение.

