"Клаудия" премина през Португалия и взе жертви

Трима души загинаха, а десетки бяха ранени при преминаването на бурята "Клаудия" през Португалия.



Торнадо е ударило град в южната част на страната и е унищожило каравани в къмпинг.

Загинала е 85-годишна жена, 28 души от близък хотел са в болница с тежки наранявания, допълва БНТ.

Спасителните екипи са намерили и телата на възрастна двойка в наводнената им къща.

Бурята причини наводнения и във Великобритания.

Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции и евакуации.

