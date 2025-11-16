"Клаудия" премина през Португалия и взе жертви
снимка: Пиксабей
Трима души загинаха, а десетки бяха ранени при преминаването на бурята "Клаудия" през Португалия.
Торнадо е ударило град в южната част на страната и е унищожило каравани в къмпинг.
Загинала е 85-годишна жена, 28 души от близък хотел са в болница с тежки наранявания, допълва БНТ.
Спасителните екипи са намерили и телата на възрастна двойка в наводнената им къща.
Бурята причини наводнения и във Великобритания.
Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции и евакуации.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!