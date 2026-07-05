Клисурски: В бюджета няма нито едно евро за следващите три години за Националната детска болница

Кадър БТВ

Заместник кметът по финанси на столицата Георги Клисурски изрази дълбоко безпокойство от липсата на финансова подкрепа за София в проекта за държавен бюджет за 2026 г., което поставя под риск стратегически национални обекти и сигурността на гражданите.

Освен пълното отсъствие на средства за Националната детска болница, бюджетната рамка игнорира финансирането на Софийския околовръстен път, създава предпоставки за административен произвол чрез промяна в инвестиционната програма за общините и не адресира забавените разплащания към София в размер на близо 30 млн. евро. Това каза в интервю за предаването „ЕвроДиков“ Клисурски.

Националната детска болница: „Приоритет само на хартия“

Въпреки че изграждането на болницата е заложено като стратегическа цел в управленската програма, в бюджетната прогноза за следващите три години липсва каквото и да е финансиране за обекта.

„Ние като община вече правим отчуждавания на имотите за терените, за прокарване на общинския път от Околовръстното до детската болница и за самия терен на болницата. Вече изплащаме обезщетения на собствениците, за да може този проект да се реализира. Същевременно виждаме как държавата не залага никакви средства за детската болница не само през 2026 г., а и през 2027 и 2028 г. Те явно не предвиждат нито едно евро за детската болница до 2028 г.“

Софийският околовръстен път: Липса на връзка към болницата

Клисурски обърна внимание, че липсата на средства за югозападната дъга на Околовръстното (от Бояна до Люлин) пряко засяга достъпа до бъдещото лечебно заведение.

„Това е национален обект, който засяга трафика на половин милион софиянци, включително и трафика за детската болница. Пак няма предвидени средства нито за 2026-а, нито за 2027-а, нито за 2028-а, въпреки че държавата пое ангажимент.“

Инвестиционната програма (Чл. 113): Риск от субективен подбор

Заместник-кметът алармира за промяна в модела на финансиране, която премахва прозрачността и контрола на Народното събрание върху общинските проекти.

„Досега в държавния бюджет имаше ясен списък за всеки един проект на всяка една община и Народното събрание го одобряваше. Сега са задраскали целия този списък и предвиждат министърът на регионалното развитие по свое усмотрение да преценява кои проекти да финансира. Няма как без никакви обективни критерии един министър да избира проектите за всички общини. София има да получава между 20 и 30 милиона евро неразплатени средства и сега не е ясно кои от тях ще бъдат одобрени.“

Неразплатените средства към Столична община

Клисурски подчерта, че София има да получава значителни суми по вече реализирани или стартирали проекти, чието бъдеще е неясно при новите правила.

„София има да получава десетки милиони, може би между 20 и 30 милиона евро неразплатени средства. И сега не е ясно кои от тези проекти ще бъдат одобрени.“

Витоша: Възможност за бързо обновяване на лифтовете

В края на интервюто Георги Клисурски коментира и състоянието на лифтовете на Витоша, като подчерта, че няма нужда от десетилетно чакане за нови планове, ако държавата и частният собственик поемат ясни ангажименти.

„Според мен има начин частният собственик с държавата да изработи такъв проект за нов лифт, например Симеоновския, че той наистина да бъде одобрен в рамките на следващата една година да започне подмяната. Напълно възможно е, няма нужда да се чака 10 години за нов план за управление. Ако собственикът каже, че има парите и предвиди екологични кабинки, буквално другата есен може да започне подмяната на Симеоновския лифт, а след това и на Драгалевския“.

Редактор "Екип на Петел",

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