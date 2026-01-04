Когато кафенето затвори, селото умира: Обезлюдяването в Гърция

Снимка Пиксабей

Гръцките села, когато не умират бавно – съдба, която е сполетяла много части на страната – непрекъснато губят своята жизненост. Младите хора напускат, търсейки работа; възрастните хора вече не могат сами да поддържат бизнеса си. Хранителните магазини затварят. Механите и кафенетата - също. И както гласи старата поговорка, когато кафенето затвори, селото умира, пише Тасула Ептакили за гръцкото издание Kathimerini, цитирани от Актуално.

Авторът отбелязва, че тези малки семейни предприятия, управлявани от двама, трима или четирима членове на домакинството, са безценни за гръцкото общество. Те предават ценности, традиции, ноу-хау и предприемачески дух от поколение на поколение, поддържайки малките места живи.

Едно село, което още е живо

Престилката му гласеше с големи букви: „Най-добрият майстор на скара е дядо.“ Съдейки по това, което опитахме - това не беше празна хвалба – наистина отличен майстор на скара, очевидно обучен от майстор. Но той не просто се грижеше за огъня. Той сервираше масите, разчистваше ги, плащаше сметката, доливаше каните с вино и винаги беше готов с мила дума и усмивка за всяка група. Истински топло присъствие, разказва още авторът.

Междувременно съпругата му се грижеше за всичко останало. Салати, бавно готвени ястия и, разбира се, всичко, което излизаше от тигана, носеше нейния неповторим почерк. Много добра готвачка – „с добра ръка“, както казваха старите домакини – тя се движеше из кухнята си почти хореографски. Човек имаше чувството, че нищо не би пропуснала, дори със затворени очи.

Двойката управляваше цялото място, което беше наполовина пълно в този студен следобед. Наблюдавахме как класическият модел на семейна таверна се разгръща в най-добрата си форма в малко планинско селце на планината Парнон. Наблюдавахме как двама души в края на 50-те си години жонглират с множество роли, заедно с дъщеря си, която се движеше напред-назад между таверната и малък семеен магазин за хранителни стоки от другата страна на площада, продавайки местни продукти.

Рафтовете му бяха заредени с местна паста, планински билки и ароматни растения, орехи и кестени – изобилстващи на Парнон – както и бонбони с лъжички в стъклени буркани с бели етикети, написани на ръка с имена като „зелен орех“, „портокал“ и „вишна“.

За щастие, места като това все още съществуват – приветливи пространства с топлината на дома и трогателна автентичност. Те са маяци на гръцката провинция: отправни точки за малки общности, носители на културно наследство и социална сплотеност. Те действат като свързващо звено на отдалечени села, изковавайки единство – места, където се провеждат празненства, срещат се поколения и се създават истории, пише още в материала на Kathimerini.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!