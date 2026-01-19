Кола се заби в стълб в квартал "Чародейка"

Снимка Пиксабей

Лек автомобил БМВ излезе от пътното платно и се удари в стълб в непосредствена близост до блок 303 в русенския квартал "Чародейка" днес около 17:00 часа, пише Дунав мост. Произшествието е настъпило на улица "Изгрев" при усложнени зимни условия и мокра настилка, които вероятно са допринесли за загубата на контрол над немското возило. На мястото незабавно е пристигнал екип на "Пътна полиция" за изясняване на обстоятелствата, като движението в участъка е временно затруднено и изисква повишено внимание от преминаващите водачи.

