Колекционери от чужбина изкупуват запазените български левове

Снимка Пиксабей

Българските левове, които скоро ще останат в историята, могат да донесат неочаквана доходност от 30 до 50% над номинала си само три години след изтеглянето им от обращение. Това прогнозират водещи нумизмати в страната, но експертите поставят едно критично условие, без което "инвестицията" се превръща в загуба.

Профилът на новите "инвеститори" е неочакван – от 15-годишни ученици до пенсионери, които се опитват да запазят част от националната памет и евентуално да спечелят от това.

Капанът на "банковото състояние"

Въпреки оптимистичните прогнози за поскъпване, реалността на колекционерския пазар е безпощадна към качеството. За да струва една банкнота от 100 лева 150 лева след три години, тя трябва да бъде в състояние "UNC" (Uncirculated) – тоест никога да не е била в портфейл, да няма прегъвания, петна или захабяване.

"Ето една банкнота от 100 лева, която е в перфектно състояние – в момента струва 51 евро. След 2-3 години съм почти сигурен, че ще струва между 120 и 150 лева," заяви Петър Неделев, председател на нумизматично дружество "Филипопол" в Пловдив, цитиран от БНТ.

Експертите обаче предупреждават, че масовото запазване на използвани банкноти от гражданите е финансово необосновано. Захабените купюри губят платежната си стойност след крайния срок за обмен в БНБ и нямат нумизматична такава.

Уроците от 1951-ва и 1999-та

Историята потвърждава думите на колекционерите, но само за редките екземпляри. Банкнотите от 1 и 2 лева (емисия 1999 г.), които бяха заменени с монети, в момента се търгуват между 5 и 10 лева, което е петкратен ръст. Още по-драстичен е примерът с емисията от 1951 година.

"Банкнота от 1 лев в много добро състояние струва 300-400 лева, а банкнотата от 500 лева достига до 120 лева, при положение че навремето не е струвала почти нищо," обяснява Неделев.

Злато или Сребро: Новата дилема

На фона на валутната трансформация, интересът към благородните метали също бележи пик. Финансовите съвети на нумизматите обаче се сблъскват с рекордните пазарни нива. Докато златото традиционно се възприема като убежище, експертите насочват погледите към среброто, което според тях тепърва ще разгръща потенциала си.

Трябва да се отбележи обаче, че през януари 2026 г. среброто вече достигна исторически върхове от над 90 долара за унция, което прави влизането на пазара в този момент високорисково за непрофесионалисти.

Колекционерите отчитат засилен интерес и от българи в чужбина, които изкупуват качествени банкноти с носталгична цел, създавайки допълнителен дефицит на пазара за добре запазени купюри.

