Колко евро ще струва час нощен труд от 1 януари?

Социалното министерство предлага промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата заради въвеждането на еврото от 1 януари догодина. Промените включват превалутиране на всички парични суми от лева в евро по официалния фиксиран курс.

Според новите разпоредби заплащането за всеки отработен час нощен труд между 22 часа и 6 часа сутринта няма да може да бъде по-малко от 15 на сто от минималната работна заплата и не по-малко от 51 евроцента. До момента минимумът е един лев. Превалутирането се прави по официалния курс 1,95583 лева за едно евро.

Допълнителните средства, които се изплащат за научни степени, също ще се превалутират в евро. Носителите на научна степен "доктор" ще получават 7,67 евро месечно вместо досегашните 15 лева. При степента "доктор на науките" възнаграждението ще бъде 25,56 евро вместо 50 лева.

Еднодневни договори и такси

Ценоразписът, по който от фонд "Условия на труд" се заплаща диагностиката на професионални болести, също ще се промени с превалутиране по официалния курс. Същото ще важи и при заплащането по еднодневните трудови договори, които се използват в селското стопанство за обработка и прибиране на реколтата.

Промени се предвиждат и в наредбата за таксите за издаване и подновяване на лиценз на социални услуги. Плащането на тези такси в лева ще е допустимо само в първия месец от въвеждането на европейската валута в България, съобщи БНР.

