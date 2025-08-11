Колко опасни са батериите на инвалидни колички

Кадър Нова ТВ

Комисията за защита от дискриминация се самосезира за случая от летище "Васил Левски" в София, при който миналата седмица от борда на самолет на компанията "Раянеър" беше свалено 4-членно семейство. Капитанът на полета не разреши на семейството да пътува, заради инвалидната количка с батерия на едно от децата им, съобщи Нова ТВ.

Срокът, в който Комисията за защита от дискриминация ще трябва да открие има ли нарушение на законодателството, е 30 дни. До тук са ясни- позицията на семейство, което твърди, че със същата количка е пътувало на борда на същата компания, реакцията на министъра на транспорта, който сезира включително и ЕК, както и отговорът на компанията превозвач- батериите трябва да бъдат изолирани, а наземният оператор не успял да установи дали това е така. Според експерти, с които разговаря NOVA, типът батерия, която е била закачена за инвалидната количка - гелова, е една от най-безопасните.

Повечето авиокомпании, опериращи в Европа, са поставили ограничение, че в самолета могат да се качват батерии до 100 Wh. При по-мощните се изисква специално разрешение. Такова имат Васил Тодоров и семейството му. Въпреки това инвалидната количка на сина му е свалена от борда и семейството му е принудено да остане в летището.



“Преди да закупим билетите първо отидохме до летището в Тулуза, за да се уверим, че количката може да пътува и ни казаха, че няма никакъв проблем. Самата количка е съставена фабрично така и е добре изолирана и капсулована и не се налага да се изкарва”, обясни Васил Тодоров. Екип на NOVA отиде при Любомир Стоянов, който произвежда и ремонтира батерии. „Ако я сравняваме с батериите в телефоните си, тези батерии- геловите, са много, много, много по-безопасни”, твърди той.



Обяснява ни, че няма причина за притеснение, дори и кабелите да не са изключени от батерията. Но за авиокомпаниите е от значение дали самата батерия е извън уреда, който захранва, или е в него. „Ако е pure battery, тоест ако е гола батерия - при транспорта вероятността да я увредиш по някакъв начин, да я продупчиш или да я нараниш е по-голяма, отколкото ако е вътре в устройството”. Сред съобщените от компанията причини, които са принудили пилота да свали инвалидната количка и 4-членното семейство, са необезопасени клеми, а пред самите тях, че и размерът не отговарял. След всичко това Комисията за защита от дискриминация се самосезира.



„Глобите на КЗД в ценови план не са високи. За физически и съответно за юридически лица имаме глоби от 200 до 2000 лева. Но тук по-скоро е моралният ефект, който създава нарушението на Антидискриминационното законодателство от страна на физическото или юридическото лице и ние търсим моралната оценка на действията, на този, който е извършил акт на дискриминация”, подчерта Елка Божкова, председател на Комисията за защита от дискриминация.

