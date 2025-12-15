Колко печели България от пълноправното членство в Шенген?

Снимка Пиксабей

Между 1,3 млрд. и 1,6 млрд. лева годишно печели страната ни от пълноправното членство в Шенген. Най-големи са ползите за сухопътния транспорт, следвани от бизнеса и туризма. Само през Дунав мост при Русе от началото на годината има рекорден трафик, пише Актуално.

В едната посока са преминали милион и половина автомобили. Данните са на Института за икономически изследвания и Министерството на икономиката.

След 13 години чакане на 1 януари 2025 г. България официално стана част от шенгенското пространство. Бариерите на граничните пунктове с Румъния и Гърция паднаха, а събитието беше определено като най-големият дипломатически успех за страната през последните години.

Най-осезаема е ползата за транспортния бранш – изчислява се на 845 милиона лева. След отпадането на проверките, опашките по границите се стопиха, а международните шофьори престанаха да чакат с часове, за да влязат в Гърция.

Александър Котрулев, международен шофьор, пред БНТ: "Бяхме най-ощетените. Сега положението е перфектно. Тука почти забравяме, че има граница."

На другия край на България, през Дунав мост при Русе, въпреки дългия ремонт, са преминали 21 хиляди тира повече спрямо миналата година. Заради липсата на чакане са спестени и 46 000 тона вредни емисии от камионите. Промяната за бизнеса също е осезаема, хората имат повече възможности за работа, а пазарът на труда е по-конкурентен. От това вече се възползва румънска верига кафенета, която се появи в Русе.

Петър Пенчев - доктор по икономика към Катедра „Икономика и Международни отношения“ на Русенския университет: "Това е по-невидимо за средностатистическия български гражданин, но за бизнеса промяната е огромна. И въвеждането на еврото е поредната стъпка в правилната посока, което ще доведе до допълнително улесняване на търговията, тъй като след като отпаднаха границите, плащанията ще бъдат в евро."

Мая Йовчева – продавач-консултант: "Вече като сме в Шенген се наблюдава увеличение на клиентите. Като цени вече се изравняваме с тези цени в Букурещ."

Според икономисти предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари също ще се отрази благоприятно на бизнеса.

