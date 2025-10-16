Командирът на ВВС: Съмнявам се, че F-16 ще поемат дежурства през 2026-а

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

За да могат новите бойни самолети да поемат охраната на българското небе, трябва да има достатъчен брой от тях, да бъдат оборудвани и да имат подготвени екипажи, това каза по БНТ командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Той съобщи, че до момента са доставени 4 изтребителя F-16, като до дни ще пристигнат още два.

Обучените пилоти са 6, като само двама от тях са готови за водачи на групи. Необходимите са 32-а, като ген. Русев призна, че забавяне в подготовката им има, а графикът за това се определя от американската страна.

„Ако ме питате дали F-16 ще започнат да дават дежурства през следващата година - съмнявам се”, призна командирът на ВВС.

Той обясни също, че на наша територия няма да могат да се ремонтират изцяло новите изтребители, както досегашните руски МИГ-ове. Причината е, че ако има сериозен проблем в някой от елементите, той се отстранява и се заменя изцяло. Така например в момента се чака нов горивен резервоар за единия от новите самолети, както и компютърна платка за друг.

„Това е новия свят, в който живеем, всичко е бизнес”, коментира генерал-майор Николай Русев.

