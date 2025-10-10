Константин Вълков: Тръмп заслужаваше Нобеловата награда за мир

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Американският президент Доналд Тръмп заслужаваше Нобелова награда за мир. Няма човек, който да е събере „Хамас”, Израел и Египет и да ги накара да направят такива големи отстъпки, това коментира по Нова телевизия журналистът Константин Вълков. Той подчерта, че определено Тръмп е оказал натиск, за да вземе може би най-престижния приз в света, но реално и имало смисъл това да стане.

Вълков коментира също, че Барак Обама е получил незаслужено своя „Нобел” и призът му е даден по-скоро като поощрение. Той добави, че ако Тръмп беше взел наградата, вероятно би се обърнал към помиряването на САЩ, които самият той раздели на полярни общности.

Журналистът прогнозира, че след като не получи Нобеловата награда, американският президент най-вероятно ще се обиди и ще престане да полага каквито и да е усилия за спиране на войната в Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!