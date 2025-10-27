Корнелия Нинова: БСП е изтривалка на Борисов и Пеевски

Кадър видео Дарик

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова направи остри критики към управляващата коалиция и особено към БСП в интервю за "Денят на Дарик". Нинова обвини социалистите, че са превърнати в "изтривалка" на Бойко Борисов и Делян Пеевски, а целта на новото ръководство на партията е единствено да участват във властта и да имат достъп до финансови ресурси.

"Откакто предадоха фронта и се прегърнаха с тях, те са за употреба и ще ги изхвърлят", категорична бе Нинова. Тя подчерта, че целта на настоящото ръководство на БСП не е принципна позиция, а само да останат във властта и да се възползват в личен план от нея. "То е очевидно и за децата", добави тя.

Нинова предупреди, че при параметрите на бюджета за 2025 година страната очаква тежка зима. Според нея пенсионерите са под прага на бедност, малкият и средният бизнес са под страшен натиск и рекет, и нищо не се прави за развитие на икономиката.

"Трябва да сме обективни, дефицитът вече сега е към 8%. До края на годината може и да бъде повече", заяви тя. Нинова смята, че влизането в еврозоната няма да донесе богатство, а напротив - ще се появят още по-големи проблеми заради влошените икономически показатели.

Остра критика към привилегиите

Бившият лидер на БСП нападна и високите заплати в съдебната система и държавните предприятия. Тя напомни, че Висшият съдебен съвет поиска днес увеличение на бюджета с заплати около 24 хиляди лева, което определи като "наглост".

"Ами държавните предприятия? 22 хиляди лева заплата на изпълнителния директор. Каква ножица се отваря, какви неравенства се отварят между един малък кръг елит, калинки, които политиците назначават в тези държавни предприятия и масовите работещи хора", възмути се Нинова.

Тя призова всички политици - министри, депутати, секретари и съветници - да слязат от служебните си коли. "Трябва да се махнат всички коли, освен на председателя на парламента, премиера и президента", каза Нинова и сподели, че лично тя е отказала кола и охрана, когато е била вицепремиер.

Критика към Борисов и Радев

Корнелия Нинова нападна и президента Румен Радев, който според нея е "също толкова отдалечен" от хората, както и Борисов. "Радев има много грехове. Докара много беди на държавата", заяви тя, като добави че Радев също ходи само на протоколни визити, държи реч и заминава.

Относно Бойко Борисов, Нинова заяви, че част от изказванията му са "липса на елементарно възпитание и простотия". Тя се запита кога лидерът на ГЕРБ е ходил по улиците да си говори с хората и да види за какво става дума.

Пеевски управлява държавата

"Борисов просто е притиснат в ъгъла", смята Нинова. Според нея неговият "нервен театър" се оказа без резултат. "Трябва да кажат защо остават същите министри на същите министерства, ако нещата стоят така. Значи ГЕРБ са съгласни концесионирането да продължи", заяви тя.

Нинова припомни и за Слави Трифонов, който според нея "седи в скута на Пеевски и е прегърнат с Борисов". Тя сподели за личен разговор между тях, когато е отправила покана към всички, които искат да променят модела, да се обединят. "Той ми отговори - ние с вас сме на двата бряга на една река. Времето работи в моя полза и вижда, че всичко, за което аз се борих, е било правилно", каза Нинова.

Опасения за горивата

Коментирайки санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", Нинова предупреди, че може да възникне проблем с горивата. "Като гледам колко са неадекватни управляващите, може и да дойде проблем с горивата. Управляващите са по-голяма опасност за националната сигурност от самите санкции", заяви тя.

Тя посочи, че министърът на енергетиката е заявил, че има запаси до края на годината, което означава малко над 60 дни, докато по закон трябва да има 90-дневни запаси. "Имаме едно официално самопризнание от министъра на енергетиката, че законът не е изпълнен. Това е катастрофа", категорична бе Нинова.

В края на интервюто тя заяви, че е за предсрочни избори.

