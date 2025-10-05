Красимир Вълчев: Ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи

Снимка Булфото

„Ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи.“ С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави българските учители по повод Международния ден на учителя, който се отбелязва на 5 октомври.

В официалното си обръщение към преподавателската общност, министър Вълчев изказа благодарност за неуморния труд и отдадеността на всички педагози. „Благодарим Ви за търпението, за себеотрицанието и за любовта към призванието - да бъдеш учител!“ – заявява още той, цитиран от Дунав мост.

Според данни на Министерството на образованието и науката, през учебната 2025/2026 година в българските училища и детски градини работят над 95 500 педагогически специалисти. От тях приблизително 74 000 преподават в училищата, а около 20 000 – в детските градини. С началото на новата учебна година на 15 септември, над 716 000 ученици прекрачиха прага на над 2300 училища в страната.

В поздравителното си слово министър Вълчев акцентира не само върху преподавателската дейност, но и върху възпитателната роля на учителите: „Вие не само учите бъдещи знаещи и можещи хора, вие възпитавате да бъдат добри и отговорни личности.“ Той допълва, че успехите на учителите са успехи за цяла България и им пожелава здраве, вдъхновение и професионално удовлетворение.

Международният ден на учителя се чества ежегодно от 1994 година с решение на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), в знак на признание към важността на преподавателската професия. В България официалното отбелязване на деня започва през 2006 година с решение на Министерския съвет, във връзка с годишнината от подписването на препоръката за статута на учителите през 1966 година.

От Русе до Сандански, от Видин до Бургас – в цялата страна днес се провеждат инициативи, свързани с празника. В много училища учениците изразяват признателност към своите преподаватели с благодарствени писма, рисунки и поздравителни програми.

Денят е не само повод за празнуване, но и за обществено признание към значимостта на учителите, които ежедневно изграждат бъдещето на страната – в класната стая.

