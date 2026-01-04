Кубинският президент: Готови сме да пролеем кръвта си за братска Венецуела!

Кадър ютуб

Реториката между Хавана и Вашингтон достигна точка на кипене тази сутрин, след като кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви готовност страната му да влезе във военен конфликт в защита на режима в Каракас. Изявлението идва часове след съобщенията за мащабна американска операция във Венецуела и предполагаемото задържане на Николас Мадуро."За тази братска страна и нейния народ сме готови да дадем, както и за Куба, дори собствената си кръв", заяви Диас-Канел в емоционално обръщение, цитирано от ТАСС, пише Дунав мост.

Искане за освобождаване на Мадуро

В официална декларация, разпространена от държавните медии в Хавана, кубинските власти определиха действията на САЩ като "престъпно деяние" и "грубо нарушение на Устава на ООН". За първи път официален източник потвърждава косвено успеха на американската операция, като Куба постави ултимативно искане:

"Изискваме незабавното освобождаване на Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Тяхното задържане в резултат на чужда военна операция е акт на агресия срещу суверенитета на държава членка на ООН."

Това изявление идва само ден след като колумбийският президент Густаво Петро съобщи за въздушни удари по сградата на парламента в Каракас, което подсказва за бърза и драстична ескалация на събитията през последните 24 часа.

Вашингтон: Куба е провалена държава

Отговорът на САЩ не закъсня. Американският държавен секретар Марко Рубио отхвърли заплахите на Хавана, насочвайки вниманието към ролята на кубинските служби за сигурност в оцеляването на режима на Мадуро до този момент.

"Куба е бедствие. Управлявана е от некомпетентен човек. Няма икономика, в тотален колапс е", коментира Рубио. Той добави детайл, който хвърля светлина върху провала на защитата на венецуелския лидер: "Всички бодигардове, които пазеха Мадуро, са свързани с Куба."

Думите на Рубио подчертават тезата на Вашингтон, че режимът в Каракас е бил изкуствено поддържан от кубинския разузнавателен и военен апарат, който сега е поставен пред свършен факт.

