Лена Бориславова пусна снимка от ваканцията

Депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова изненада и очарова почитателите и последователите си в социални мрежи със снимка от почивката си. Тя публикува кадър, на който е със спящата сладко-сладко дъщеричка Деа. Към публикацията е отбелязан и бащата Мирослав Иванов, бивш зам.-председател на парламента, макар че той не се вижда.

„След вълните, идва затишие…”, това е краткия коментар на Бориславова към снимката, която за нула време получи огромно количество положителни реакции.

От снимката обаче не става ясно, на вълните на кое море се радват Лена и семейството ѝ.

