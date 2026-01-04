Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради ударите по Венецуела

Кадър Ютуб

Геополитиката грубо нахлу в света на холивудския блясък тази събота. Леонардо ди Каприо не успя да пристигне за наградите в Палм Спрингс, тъй като американската военна операция във Венецуела блокира въздушното пространство над Карибите. Докато администрацията на Доналд Тръмп провеждаше акция по задържането на Николас Мадуро, звездата от "Битка след битка" се оказа в капан на остров Сейнт Бартс – луксозното убежище на световния елит.

"Леонардо ди Каприо не може да се присъедини към нас лично тази вечер поради неочаквани нарушения на пътуването и ограничено въздушно пространство," заяви говорител на фестивала, цитиран от Variety, пише Дунав мост.

Ситуацията разкрива остра ирония, която убягна на повечето светски хроникьори. Ди Каприо, който е един от най-гласовитите застъпници за борба с климатичните промени, е прекарал ваканцията си в компанията на основателя на Amazon Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес.

Двамата милиардери са били блокирани на острова, известен като "затворения клуб на богатите", заради мащабните военни маневри на САЩ в региона. Невъзможността на частните им самолети да излетят се превърна в основна новина за развлекателната индустрия, засенчвайки дори самата военна интервенция.

Награди от дистанция

Въпреки отсъствието си, Ди Каприо бе отличен с приза "Пустинна палма" (Desert Palm) за ролята си във филма на Пол Томас Андерсън "Битка след битка". Актьорът изпрати видеопослание от луксозната си вила.

"За нас е чест да признаем изключителната му работа и трайния му принос към киното," допълниха организаторите, опитвайки се да замажат конфузната ситуация.

Цялата церемония в Палм Спрингс започна със закъснение, тъй като хаосът във въздушния трафик засегна не само Ди Каприо, но и други гости. Военната операция срещу режима в Каракас предизвика затваряне на въздушни коридори в широка зона около Венецуела, засягайки трафика в южната част на Карибско море.

Другите победители

В сянката на геополитическата драма останаха останалите наградени. Аманда Сайфред получи отличието за актриса за ролята си в "Заветът на Ан Лий", а Майкъл Б. Джордан бе провъзгласен за "Икона". Режисьорката Клои Чжао ("Хамнет") взе наградата "Авангард".

Филмът "Битка след битка", в който Ди Каприо играе бивш революционер, принуден да се върне към насилието, се очертава като фаворит за предстоящите Оскари. Този път обаче, истинската революция и насилие в Латинска Америка попречиха на фикцията да получи своите овации на живо.

