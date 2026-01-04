Летищата в цяла Гърция спряха полетите

Безпрецедентен хаос обхвана въздушния трафик над Южна Европа днес, след като технически сривове парализираха едновременно летищата в цяла Гърция и един от ключовите хъбове в Италия. Хиляди пътници, опитващи се да се приберат след новогодишните празници, се оказаха заложници на аварирали системи за контрол и комуникация.

Радиомълчание над Елада

Въздушното пространство над Гърция е практически затворено за нови полети, след като мащабен срив засегна радиочестотите за комуникация с пилотите. Гръцката държавна телевизия ERT, цитирана от международните агенции, съобщи за спиране на пристигащите и заминаващите полети на всички летища в страната, пише Дунав мост.

Авиационните власти в Атина описват ситуацията лаконично като "неуточнени проблеми", но мащабът на аварията – засягащ цялата национална територия – повдига сериозни въпроси за надеждността на централизираната система за контрол на полетите (ATC). Подобен тотален срив е изключително рядко явление и обикновено индикира тежка инфраструктурна авария на ниво диспечерски център.

"Легла" върху багажните ленти в Бергамо

Ситуацията е не по-малко драматична в италианския град Бергамо. Летище "Орио-ал-Серио", което функционира като основен хъб за нискотарифния гигант Ryanair, колабира още в събота вечерта.

