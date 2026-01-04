реклама

Летищата в цяла Гърция спряха полетите

04.01.2026 / 13:28 3

Безпрецедентен хаос обхвана въздушния трафик над Южна Европа днес, след като технически сривове парализираха едновременно летищата в цяла Гърция и един от ключовите хъбове в Италия. Хиляди пътници, опитващи се да се приберат след новогодишните празници, се оказаха заложници на аварирали системи за контрол и комуникация.

Радиомълчание над Елада

Въздушното пространство над Гърция е практически затворено за нови полети, след като мащабен срив засегна радиочестотите за комуникация с пилотите. Гръцката държавна телевизия ERT, цитирана от международните агенции, съобщи за спиране на пристигащите и заминаващите полети на всички летища в страната, пише Дунав мост.

Авиационните власти в Атина описват ситуацията лаконично като "неуточнени проблеми", но мащабът на аварията – засягащ цялата национална територия – повдига сериозни въпроси за надеждността на централизираната система за контрол на полетите (ATC). Подобен тотален срив е изключително рядко явление и обикновено индикира тежка инфраструктурна авария на ниво диспечерски център.

"Легла" върху багажните ленти в Бергамо

Ситуацията е не по-малко драматична в италианския град Бергамо. Летище "Орио-ал-Серио", което функционира като основен хъб за нискотарифния гигант Ryanair, колабира още в събота вечерта.

 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 38 минути)
Рейтинг: 168548 | Одобрение: 18413
В Северна Европа има силен снеговалеж!!! ;)АнгелчеУхилен Норвегия и влаковете имат закъснения!!!;)НамусенАнгелче
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 201893 | Одобрение: -1612
Ашкол усун.... То от стачки на мързеливците ги няма вече големите и солидни авиокомпании.Но така ще се случи и със самите държави и теще изчезнат заради прекомерното търпене на всякакваи безденици и крадци,визирам синдикалистите.
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 168548 | Одобрение: 18413
Не само там е така,Белгия, Нидерландия,Германия Дания,Норвегия са с много отменени директни и пренасочени полети!!!;):errm:Ухилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама