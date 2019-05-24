Лудогорец вече e само на титла от рекорда на ЦСКА, "орлите" изместиха Славия

Шампионът на България Лудогорец стана третият най-успешен отбор във футболната история на България. "Орлите" триумфираха за осми пореден път, като вече са само на титла от легендарния рекорд на ЦСКА, който е от девет поредни титли, пише Sportal.bg.

"Армейците" печелят златните медали от 1954 година до 1962 година, а това постижение изглеждаше недостижимо преди няколко сезона, но сега "орлите" са само на титла от изравняването му.



Клубът на Кирил Домусчиев вече е еднолично на трето място във вечната ранглиста на футболна България, след като изпревари с една титла Славия.



Лидер остана ЦСКА с 31 титли, а Левски има 26 титли. Интересното е, че "червените" спечелиха последно през 2008 година, а "сините" през 2009 година.



Всички шампиони на България от 1924 година насам:

1924 първенството не завършва

1925 Владислав (Варна)

1926 Владислав (Варна)

1927 първенството не завършва

1928 Славия (София)

1929 Ботев (Пловдив)

1930 Славия (София)

1931 АС'23 (София)

1932 Шипченски сокол (Варна)

1933 Левски (София)

1934 Владислав (Варна)

1935 Спортклуб (София)

1936 Славия (София)

1937 Левски (София)

1937/1938 Тича (Варна)

1938/1939 Славия (София)

1939/1940 ЖСК (София)

1941 Славия (София)

1942 Левски (София)

1943 Славия (София)

1944 първенството не завършва

1945 Локомотив (София)

1946 Левски (София)

1947 Левски (София)

1948 Септември при ЦДВ (София)

1949 Левски (София)

1950 Левски (София)

1951 ЦДНА (София)

1952 ЦДНА (София)

1953 Левски (София)

1954 ЦДНА (София)

1955 ЦДНА (София)

1956 ЦДНА (София)

1957 ЦДНА (София)

1958 ЦДНА (София)

1958-1959 ЦДНA (София)

1959-1960 ЦДНА (София)

1960-1961 ЦДНА (София)

1961-1962 ЦДНA (София)

1962-1963 Спартак (Пловдив)

1963-1964 Локомотив (София)

1964-1965 Левски (София)

1965-1966 ЦСКА Червено знаме (София)

1966-1967 Ботев (Пловдив)

1967-1968 Левски (София)

1968-1969 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1969-1970 Левски-Спартак (София)

1970-1971 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1971-1972 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1972-1973 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1973-1974 Левски-Спартак (София)

1974-1975 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1975-1976 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1976-1977 Левски-Спартак (София)

1977-1978 Локомотив (София)

1978-1979 Левски-Спартак (София)

1979-1980 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1980-1981 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1981-1982 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1982-1983 ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1983-1984 Левски-Спартак (София)

1984-1985 Левски (София)

1985-1986 Берое (Стара Загора)

1986-1987 ЦФКА Средец (София)

1987-1988 Витоша (София)

1988-1989 ЦСКА (София)

1989-1990 ЦСКА (София)

1990-1991 Етър (Велико Търново)

1991-1992 ЦСКА (София)

1992-1993 Левски (София)

1993-1994 Левски (София)

1994-1995 Левски (София)

1995-1996 Славия (София)

1996-1997 ЦСКА (София)

1997-1998 Литекс (Ловеч)

1998-1999 Литекс (Ловеч)

1999-2000 Левски (София)

2000-2001 Левски (София)

2001-2002 Левски (София)

2002/2003 ЦСКА (София)

2003/2004 Локомотив (Пловдив)

2004/2005 ЦСКА (София)

2005/2006 Левски (София)

2006/2007 Левски (София)

2007/2008 ЦСКА (София)

2008/2009 Левски (София)

2009/2010 Литекс (Ловеч)

2010/2011 Литекс (Ловеч)

2011/2012 Лудогорец (Разград)

2012/2013 Лудогорец (Разград)

2013/2014 Лудогорец (Разград)

2014/2015 Лудогорец (Разград)

2015/2016 Лудогорец (Разград)

2016/2017 Лудогорец (Разград)

2017/2018 Лудогорец (Разград)

2018/2019 Лудогорец (Разград)

* Левски (София) през годините е играл с имената Динамо, Левски-Спартак и Витоша

** ЦСКА (София) през годините и играл с имената Септември при ЦДВ, ЦСКА Червено знаме, ЦСКА Септемврийско знаме и ЦФКА Средец

*** Черно море (Варна) е наследник на Владислав (Варна) и Тича (Варна)

**** Спартак (Варна) е наследник на Шипченски сокол (Варна)

Класиране по титли:

31 титли - ЦСКА

26 - Левски (София)

8 - Лудогорец

7 - Славия (София)

4 - Литекс (Ловеч), Черно море (Варна) (3 титли на Владислав и 1 на Тича), Локомотив (София) (1 титла като ЖСК)

2 - Ботев (Пловдив)

1 - АС'23 (София), Берое (Стара Загора), Етър (Велико Търново), Локомотив (Пловдив), Спартак (Варна, под името Шипченски сокол), Спартак (Пловдив), Спортклуб (София)

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html