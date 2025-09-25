Лулчева: Коцев каза, че семейството му е по-важно от поста, но не се е отказал да е кмет

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Прокуратурата трябва да даде възможност на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов да каже истината по случая с Благомир Коцев. След като той каза, че първите му показания са неверни, тя трябва да разследва и лъжесвидетелстване, защото това е престъпление. Това каза по bTV адвокатът на арестувания варненски кмет Ина Лулчева.

Тя обаче подчерта, че прокуратурата не разследва, ако не е в неин интерес да разкрие престъпление. Лулчева каза също, че първите показания на Иванов няма нищо съществено. Тя обясни, че другия свидетел - Пламенка Димитрова твърди, че именно той я е карал да прави нещо лошо, но той отрича.

Задържаш човек, когато имаш данни, че е извършил нещо, а не за да го разследваш тепърва, но нито един от 4 съдебни състава не ни отговори защо в случая с Благомир Коцев е обратното, каза адвокатът.

Ако някой го е страх, че актовете му няма да се харесат, мястото му не е в съда, коментира Ина Лулчева. Тя добави, че звучи абсурдно съдът да работи под натиск от опозицията. Адвокатът на Коцев даде и важно уточнение по един от детайлите на делото. Тя подчерта, че той е казал, че семейството му е по-важно от кметския пост, но не се е отказвал да бъда кмет на Варна.

