Людмила Елкова: 2026 г. ще задълбочи всички проблеми, които бюджетът има

"Спешно трябва да се вземе решение. Бюджетната процедура вече трябва да е започнала. По начина, по който е изготвен Бюджет 2025 г., мисля, че 2026 г. ще задълбочи всички проблеми, които бюджетът има. Ако сега ако имаме 19 млрд. дълг, сигурно през 2026 г. трябва да имаме 26 или 30 - това не може да продължава по този начин. Не търпи никакво отлагане. Но преди всичко друго, трябва да си кажем истината".

Това заяви пред БНР Людмила Елкова, бивш член на УС на БНБ и бивш заместник финансов министър.

"От числата към момента се вижда тогава, което се виждаше още при изготвянето на бюджета във всичките му варианти. Този процес от кампания, както беше преди години, вече стана перманентен - през 2-3 месеца правим бюджети, отчитаме бюджети, приемаме бюджети - дълбоко разстроен процес. По отношение на тенденцията, която има, не съм изненадана по никакъв начин", коментира тя.

Според нея за това няма невинни:

"Процесът е разстроен, защото още от служебните правителства и след тях бюджетите започнаха да се приемат не в срока, в който трябва да се приемат. По изключително нереден и странен начин се извършваше и прогнозирането, и нямаше устойчивост за някаква стратегия - 3-годишна поне. В този процес няма невинни. Сега цялото това замеряне - кой е по-виновен и при кого какво се е случило. При Асен Василев е най-големият тласък на тази необезпечена разходна политика. Но това се гласуваше от всички тези хора, които продължават да са в НС. Убедена съм, че всички те разбираха много добре какво се случва. Не знам кой какво е очаквал да стане, но стана това, което беше абсолютно логично и се виждаше от всеки здравомислещ човек".

