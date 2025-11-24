МВР отказва да освободи хиляди пенсионери заради скъпите обезщетения

Снимка Пиксабей

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на своите служители, които получават едновременно заплата и пенсия. Основната причина за това решение е липсата на финансови средства за изплащане на полагащите се при напускане обезщетения в размер на 20 заплати. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, изпратено до Централния полицейски синдикат, съобщава "Свободна Европа", цитирана от Дунав мост.

В официалната си позиция заместникът на вътрешния министър Даниел Митов посочва, че евентуалното освобождаване на тези служители ще доведе до сериозен кадрови дефицит и ще натовари бюджета на ведомството с непосилни разходи.

"Прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени", пише в писмото си Филип Попов, цитиран от медията.

Законов капан от 2015 година

Проблемът се корени в законова поправка, приета през 2015 година. Тя въведе възможност за ранно пенсиониране на служителите на МВР при навършване на 54 години и 2 месеца, но същевременно забрани тяхното принудително освобождаване преди навършване на 60-годишна възраст.

Тази ситуация създава парадокс, при който броят на пенсионерите, продължаващи да работят в системата, расте ежегодно. Според актуални данни към ноември 2025 година, в министерството работят 6658 пенсионери, като 4779 от тях са униформени полицаи и пожарникари.

