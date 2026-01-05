Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

Кадър Нова ТВ

Венецуелският президент Николас Мадуро е пристигнал вечерта на 3 януари на военна база в Съединените щати и впоследствие е бил транспортиран до Ню Йорк, след като е бил задържан от американски сили директно в дома му в столицата Каракас.

Агенти на ФБР са обкръжили Мадуро при слизането му от самолет на правителството на САЩ и са го ескортирали бавно по пистата на обект на Националната гвардия в щата Ню Йорк.

След това левият лидер е бил превозен с хеликоптер до Манхатън, където го е очаквало засилено полицейско присъствие, съобщава Нова ТВ.

63-годишният Мадуро е трябвало първо да бъде отведен в офисите на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ, а след това – в Метрополитънския център за задържане, федерален затвор в Бруклин, съобщават американски медии.

Същият арест е мястото, където рапърът Шон „Диди“ Комбс беше задържан по време на процеса срещу него миналата година.

Мадуро и съпругата му предстои да се явят пред съдия в Ню Йорк в понеделник. Срещу тях са повдигнати обвинения за „наркотероризъм“, внос на тонове кокаин в Съединените щати и притежание на незаконни оръжия.

Белият дом разпространи видеозапис в социалната мрежа X, на който се вижда как Мадуро, окован с белезници и ескортиран от служители на Агенцията за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration – DEA), преминава по коридор в сграда на федералните власти. В официалния акаунт Rapid Response на Белия дом кадрите бяха придружени от коментара „Perp walked“ – израз, използван в САЩ за публично извеждане на заподозрян след арест.

Според информация на американските медии за времето на предварителното си задържане Мадуро ще бъде настанен в „Метрополитън детеншън сентър“ (Metropolitan Detention Center) в квартал Бруклин – федерален затвор в Ню Йорк.

В 12-секундния видеоклип Мадуро е облечен с черно горнище с качулка, черни панталони и черни чехли и чорапи, докато върви, придружаван от двама агенти на агенцията. По време на извеждането се чува да казва: „Лека нощ! Честита Нова година“.

Безпрецедентните събития от последните 24 часа във Венецуела показват една много по-агресивна политика на Америка и намеренията ѝ за действия извън границите ѝ. Много въпроси обаче остават отворени, като например как пратеници на Съединените щати ще управляват Венецуела с правителство, чийто лидер беше насилствено екстрадиран от тях.

По време на пресконференция Доналд Тръмп обяви, че вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес, която според него е положила клетва, е разговаряла с държавния секретар Марко Рубио и е изразила пълна готовност да направи каквото Вашингтон поиска.

В рязък контраст обаче Родригес направи пресконференция, в която настоява да бъде освободен единственият легитимен лидер на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга.

Марко Рубио обяви, че американските военни ще подържат т.нар. карантина около Венецуела. Целта е да се избегне влизането и излизането на петролни танкери, които са под американски санкции. Вашингтон заяви, че няма разположени войски във Венецуела. Има 10 хиляди военнослужещи в съседни на страната държави и на кораби в Карибския басейн. Те ще останат там и ще бъдат в готовност.

"Одобрение от Конгреса не беше необходимо, защото не ставаше въпрос за инвазия. Ние не сме окупирали страната. Това беше операция по задържане, по прилагане на закона. Той беше арестуван на територията на Венецуела от агенти на ФБР и изведен от страната", заяви още Рубио.

"От 1945 г. насам САЩ се опитват да подкрепят мира в света чрез Организацията на обединените нации. Затова съществува ООН. Но това е шамар в лицето на тези правила. По някакъв начин президентът Тръмп може да реши какво е правото да се използва военна сила. В краткосрочен план това няма да помогне за възстановяване на лидерството на САЩ и подкрепата за международното право", коментира Мери Елън О'Конъл, преподавател по право в Университета Нотр Дам, САЩ.

