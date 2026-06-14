Манолова за високите цени: Една от търговските вериги трябва да усети на гърба си волята на държавата

Стопкадър бТВ

Бившият омбудсман и лидер на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова коментира темата за високите цени и мерките за тяхното овладяване, като постави акцент върху отношенията между търговските вериги, производителите и държавата.

Манолова поздрави представители на браншови организации на зеленчукопроизводители за „смелостта да кажат истината за рекета, на който са подложени българските производители“. По думите ѝ „това наистина не е тайна за никого, който посмее да се обади, бива буквално репресиран, натиснат, делистван“.

Тя даде пример със случай, при който производител е показал фактури за млечни продукти в телевизионно студио: „Позволихме си в едно студио миналата зима да покажем фактури, доставни и продажни… Производителят моментално беше изгонен от тази верига“. По думите ѝ това е „мутрински подход“.

В "Тази неделя" Манолова заяви още, че е получила „искова молба от една от търговските вериги за един пост във Фейсбук, в който си позволих да се усъмня в Великденската кошница на същата тази верига“ и че искът е за 25 хиляди лева. Тя определи това като опит за „запушване на устата“ и „дела шамари срещу неудобни говорители“.

По отношение на инициативите за по-ниски цени и т.нар. „Кошница с грижа“, Манолова заяви, че е наблюдавала среща при премиера, на която търговските вериги са поели ангажименти за доброволно намаляване на цените: „се бяха построили шефовете на всички големи търговски вериги и се наддаваха как доброволно ще свалят 15% единият, другият 20%, третият стигна до 30%“.

В същото време тя постави под съмнение реалния ефект от тези мерки, като посочи, че има случаи, в които промоционални продукти излизат по-евтино от стоки в „Кошница с грижа“. По думите ѝ това показва възможност за „игрички“ и „хвърляне на прах в очите“.

Манолова коментира и приетото законодателство, което според нея предвижда санкции до 10% от оборота на веригите при нелоялни търговски практики. Тя посочи конкретни текстове от закона: „точка 21 на член 37В… когато оказваш натиск на производител да се включи финансово в кампания“ и „точка 13, когато налагаш условия на производителя, които той не би приел, ако има други възможности за реализация“.

По думите ѝ това е реален инструмент за контрол: „Това е реална воля, реални законови текстове, които, ако бъдат приложени, ще има изключително сериозен ефект“. Тя добави, че според нея „една от търговските вериги трябва да усети на гърба си волята на държавата“.

Редактор "Екип на Петел",

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