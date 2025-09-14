Марин Петков качи Левски на върха в класирането

Кадър ПФК Левски

Отборът на Левски спечели изключително ценна победа срещу Локомотив (София) с 2:1, с която излезе еднолично начело в класирането на Първа лига.

В мач от 8-ия кръг Евертон Бала изведе тима на Хулио Веласкес напред в резултата, Диего Рапосо изравни за домакините, а капитънът на Левски Марин Петков, който влезе като резерва, направи 2:1 дълбоко в добавеното време, информира БВР.

Мачът продължи повече от 100 минути, тъй като бе прекъснат за повече от десет минута заради мъглата на стадиона, създадена от димки.

Това бе втора поредна загуба за тима на Станислав Генчев.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес отново започна без централен нападател в състава си, като атаката се водеше от Евертон Бала.

В групата на "сините" не попадната последните попълнения Акрам Бурас и Никола Серафимов.

Сред резервите не бяха още Фабио Лима и Патрик Мислович.

В първите минути Левски, който игра в резервния си бял екип, установи териториално преимущество и задържаше дълго топката, но без да изостря играта в атака.

В 25-ата минута "сините" изостриха играта, като Карл Фабиен надигра Меси Буатумусока отдясно и центрира на задна греда, където непокритият Радослав Кирилов направи голям пропуск, като с глава стреля над гредата.

Веднага след това Фабиен нанесе точен силен удар към вратата на домакините, но право във вратаря Мартин Величков, който боксира.

Локомотив отговаряше с контраатаки, като при една от тях Октавио открадна топката, която стигна до Диего Рапосо, но точно преди да нанесе удар, бе блокиран от капитана на Левски Георги Костадинов.

В 41-вата минута Левски излезе напред в резултата. Радослав Кирилов центрира отлично отляво, а Евертон Бала с плонж с глава отблизо направи абсолютно безпомощен Величков - 0:1.

В последната минута на първата част след изпълнение на корнер Крисктиан Димитров скочи над всички, но ударът му с глава мина близо до левия стълб на вратата на Локомотив.

В 57-ата минута Диего Рапосо изравни резултата в една от малкото ситуации на "червено-черните".

Октавио центрира отляво, Спас Делев спря топката с гърди, а Рапосо от въздуха стреля в мрежантна зад Светослав Вуцов, като Георги Костадинов малко се забави да го блокира.

Това бе първи гол за Локомотив в последните три мача.

Реакцията на Левски бе бърза. В 63-ата минута резервата Мустафа Сангаре се освободи от Кацаров и отблизо стреля в тялото на Величков, а след това вратарят на "железничарите" изби и добавката на Майкон.

Феновете на Левски запалиха факли в сектора за гости и заради разстелата се мъгла играта бе спряна за близо десет минути.

Спирането уби донякъде ентусиазма на Левски, който бе наложил силен натист на терена след изравнителното попадение.

В 76-ата минута топката се удари в крака на Сангаре, който само трябваше да подложи крак, за да я вкара в мрежата.

Малко след това таранът направи мощен пробив през защитата, но в последния момент топката бе изчистена.

Последва корнер и при него Майкон стреля отдалеч, а Кристиан Макун засече топката, която мина високо над вратата.

В 87-ата минута Майкон центрира от пряк свободен удар, а Кристиан Димитров насочи топката с глава в напречната греда.

В четвъртата минута на добавеното време удар с глава на Сангаре попадна право в ръцете на вратаря Величков.

В шестата минута на добавеното време Марин Петков посрещна избита от защитата топка и я вкара в мрежата зад Мартин Величков с премерен удар.

Така Левски е на първо място с 19 точки и аванс от две пред шампиона Лудогорец.

Двата тима имат пряк сблъсък в петък на стадион "Георги Аспарухов".

"Железничарите" останаха на седмо място с 10 точки.

